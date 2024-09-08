Анчелотти назвал Роналду великим профессионалом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на 900-й забитый мяч португальца Криштиану Роналду в карьере, назвав его великим профессионалом, передает Marca.

«Он был и остается большим профессионалом. Одним из лучших игроков всех времен. Легендой, большим профессионалом и примером для подражания», — сказал Анчелотти.

Роналду отличился на 34-й минуте матча Лиги наций против Хорватии (2:1). В самом начале матче Диогу Дало вывел Португалию вперед. На 41-й минуте матча Дало забил мяч в собственные ворота.

Роналду отличился 769 раз на клубном уровне и 131 раз за сборную.

В следующем матче Португалия сыграет против с Шотландией. Встреча состоится 9 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.