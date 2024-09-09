Антон Миранчук официально подписал контракт со швейцарским «Сьоном»

Российский полузащитник Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб по 10-м номером.

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Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.