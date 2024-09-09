Главные трансферы лето-2024 после закрытия окна

Несколько суперзвёзд нашли новые клубы.

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Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрыто. Но свободные агенты ещё могут подписывать контракты с клубами. А во многих странах продолжают заключаться полноценные сделки между командами. Начало сентября подарило несколько любопытных трансферов. Рассказываем о них.

Осимхен так и не договорился по условиям контракта с «Челси». И в Саудовскую Аравию также не уехал. С «Наполи» у нигерийца порваны любые отношения, поэтому клуб не включил его в заявку на сезон. Выходом стала аренда в «Галатасарай». Если форварду поступит предложение от топ-клуба, он сможет покинуть Стамбул уже зимой. Удобная сделка для всех сторон: Осимхен получает игровую практику, «Наполи» избавился от токсичного актива, а «Галатасарай» добавил большую звезду в свой состав.

«Аль-Наср» избавился от легионера для других подписаний. Алекс Теллес вернулся на родину и подписал контракт с «Ботафого». Чёрно-белые — лидеры бразильской Серии А. Так что у Теллеса есть шанс помочь «Ботафого» стать чемпионом впервые с 1995 года.

Керем Актюркоглу: «Галатасарай» → «Бенфика» (€ 12 млн)

Актюркоглу мог оказаться в «Спартаке», но отказался от переезда в Россию. Тем не менее в красно-белом клубе Керем всё же оказался. Турецкий вингер стал игроком «Бенфики», а «Галатасарай» получил за него € 12 млн. В конце своего пребывания в Стамбуле футболист переживал кризис отношений с тренером Оканом Буруком. Расставание — логичный исход.

Стивен Бергвейн: «Аякс» → «Аль-Иттихад» (€ 21 млн)

Трансфер Бергвейна в Саудовскую Аравию вызвал негодование у главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана: «Стивен отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история в сборной Нидерландов закончена. Он наверняка знает, что я сказал бы на это».

В ответ Бергвейн высказался не менее резко: «Я больше не хочу играть за этого тренера. Не буду играть за того, кто изображает меня так, как он это делал в СМИ. Он мог бы позвонить мне и выслушать мою версию событий. Как он может говорить такие вещи, не пообщавшись со мной?»

Эрмосо покинул «Атлетико» в июле и до последнего оставался в статусе свободного агента. Не дождавшись предложений летом, в начале сентября Марио всё же нашёл новый клуб. Даниэле Де Росси получил классного защитника и дополнительную опцию для команды. Эрмосо умеет играть как в оборонительной двойке, так и в тройке. Также Марио при желании может выйти на левом фланге.

Данилу Перейра: «ПСЖ» → «Аль-Иттихад» (€ 5 млн)

В «ПСЖ» Перейра проигрывал конкуренцию другим полузащитникам. Почему бы тогда не поехать в Саудовскую Аравию и не подзаработать? С такой логикой Данилу отправился в «Аль-Иттихад». 32-летний португалец подписал контракт с клубом на два года.

Перейра выступал за «ПСЖ» с 2020 года. За четыре сезона он провёл 157 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. С «ПСЖ» Данилу трижды выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок и трижды — Суперкубок.

«Рома» не только подписывает центральных защитников, но и расстаётся с ними. Смоллинг уже не тянет темп топ-5 лиг Европы, поэтому англичанин отправился в чемпионат попроще. Криса забрала саудовская «Аль-Фейха». 34-летний защитник подписал контракт на два года.

Мохамед Симакан: «РБ Лейпциг» → «Аль-Наср» (€ 43 млн)

Большая покупка для «Аль-Насра». Саудовцы умудрились вытащить из «РБ Лейпциг» 24-летнего защитника Мохамеда Симакана. Футболисту прочили будущее в топ-клубах Европы, а он неожиданно отправился на Ближний Восток. Симакан подписал контракт с «Аль-Насром» на пять лет. Как думаете, ещё увидим парня в Европе?

Виллиан: «Фулхэм» → «Олимпиакос» (свободный агент)

Экс-вингер «Анжи», «Челси» и «Арсенала» покидает Англию. Последним клубом Виллиана был «Фулхэм», а теперь бразилец оказался в Греции. Его забрал «Олимпиакос». 36-летний вингер подписал контракт на один год. Поможет ли Виллиан выиграть чемпионат и забраться далеко в Лиге Европы?

Икер Муньяин: «Атлетик» Бильбао → «Сан-Лоренсо» (свободный агент)

Муньяин всю карьеру выступал за «Атлетик» из Бильбао. Но в 31 год по собственной инициативе покинул клуб. Новую главу карьеры Икер (неожиданно) напишет в Аргентине. Он подписал контракт с «Сан-Лоренсо» на полтора года. Что мы знаем об этой команде? «Сан-Лоренсо» — 12-кратный чемпион Аргентины, а за клуб болеет сам Папа Римский Франциск.

Карьеру Андре Гомеша серьёзно подпортили травмы. Из-за них он так и не закрепился в «Барселоне», да и в «Эвертоне» в итоге стал запасным. У португальца закончился контракт с ливерпульцами. Следующий этап карьеры — Франция. Гомеш подписал контракт с «Лиллем», за который выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023. Соглашение с 31-летним полузащитником заключено на два года.

Матс Хуммельс: «Боруссия» → «Рома» (свободный агент)

Хуммельс так и не выиграл Лигу чемпионов с дортмундской «Боруссией», покинул клуб и нашёл новый. Теперь 35-летний защитник будет руководить обороной «Ромы». Топ-подписание для римлян — они бесплатно получили элитного футболиста. Матс не только крут в обороне, но и опасен при стандартах. А ещё классно раздаёт передачи. Хуммельс заключил однолетний контракт.

Раде Крунич: «Фенербахче» → «Црвена Звезда» (свободный агент)

Босниец оказался не нужен Жозе Моуринью. Поэтому «Фенербахче» искал Круничу варианты для продолжения карьеры. Так 30-летний полузащитник перебрался из Турции в Сербию. Раде подписал контракт с «Црвеной Звездой». Ещё увидим Крунича в матчах Лиги чемпионов.

Анжело Габриэл: «Челси» → «Аль-Наср» (€ 23 млн)

«Челси» продал 19-летнего бразильского нападающего Анжело Габриэла в «Аль-Наср» за € 23 млн. Лондонцы приобрели футболиста летом 2023 года у «Сантоса», после чего отдали в аренду в «Страсбург». За сезон во Франции нападающий сыграл 25 встреч, в которых отметился четырьмя результативными передачами. А за «Челси» Анжело не провёл ни одного официального матча. Зато теперь Габриэл поиграет вместе с Криштиану Роналду.