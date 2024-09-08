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Прошла жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников четвёртого раунда.

Прошла жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России
© РИА Новости

Пары четвёртого раунда Пути регионов Кубка России:

«Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;

«Кубань Холдинг» — «Сочи»;

«Спартак» Кострома — «Енисей»;

«Волгарь» — «Уфа»;

«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;

«Челябинск» — «Тюмень»;

«Волга» Ульяновск — «Ротор»;

«Амкал» — «Алания»;

«Композит» — «Нефтехимик»;

«Амкар» — «Черноморец»;

«Машук-КМВ» — «Родина»;

«Химик» — «Чайка»;

«Урал» — «СКА-Хабаровск»;

«Орёл» — «Сокол»;

«Луки-Энергия» — «Балтика»;

«Динамо-Владивосток» — «Шинник»

Матчи четвёртого раунда Пути регионов пройдут 24-26 сентября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Футбол
Торпедо
Фонбет
Зенит
Спартак
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