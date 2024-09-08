Прошла жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России

Прошла жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Кубка России
Сегодня, 8 сентября, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию пары соперников четвёртого раунда.
Пары четвёртого раунда Пути регионов Кубка России:
«Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;
«Кубань Холдинг» — «Сочи»;
«Спартак» Кострома — «Енисей»;
«Волгарь» — «Уфа»;
«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;
«Челябинск» — «Тюмень»;
«Волга» Ульяновск — «Ротор»;
«Амкал» — «Алания»;
«Композит» — «Нефтехимик»;
«Амкар» — «Черноморец»;
«Машук-КМВ» — «Родина»;
«Химик» — «Чайка»;
«Урал» — «СКА-Хабаровск»;
«Орёл» — «Сокол»;
«Луки-Энергия» — «Балтика»;
«Динамо-Владивосток» — «Шинник»
Матчи четвёртого раунда Пути регионов пройдут 24-26 сентября.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.