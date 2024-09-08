Сборная Сербии проиграла команде Дании в Лиге наций УЕФА

Сборная Сербии уступила команде Дании в матче второго тура группового этапа Лиги наций.

Встреча группы 4 лиги А прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 0:2. Голами в составе датской сборной отметились полузащитник Альберт Грёнбек и форвард Юссуф Поульсен.

Сербская команда в следующем туре сыграет дома со Швейцарией 12 октября, датчане в этот же день сыграют на выезде с испанцами.

В других матчах Болгария с минимальным счетом обыграла Северную Ирландию (1:0), Словакия одержала победу над Азербайджаном (2:0), а Гибралтар сыграл вничью с Лихтенштейном (2:2).