Стало известно, почему Роналду не вышел в старте на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги наций против Шотландии. Его слова приводит Goal.

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«Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе», — заявил специалист.

Игра, которая проходит в Лиссабоне, началась в 21:45 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, Португалия уступает со счетом 0:1.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.