Антон Миранчук вошел в топ‑5 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вошел в пятерку самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии по версии портала Transfermarkt.

Миранчук, покинувший летом московский «Локомотив» в статусе свободного агента, стал игроком «Сьона» в понедельник, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Согласно оценке источника, стоимость Миранчука составляет 6 млн евро. Россиянина опередили итальянец Симоне Пафунди из «Лозанны» (€10 млн) и конголезец Мешак Элиа из «Янг Бойз» (€7,5 млн), а швейцарский игрок «Янг Бойза» Филип Угринич обладает аналогичной трансферной стоимостью (€6 млн).

Кроме того, 28‑летний россиянин является самым возрастным в топ‑10 самых дорогих футболистов чемпионата Швейцарии.

Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», который покинул этим летом. Футболист выиграл Кубок России, чемпионат и Суперкубок страны.