Испания в гостях разгромила Швейцарию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 2-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Испании. Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в Ланси (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступал Ирфан Пельто. Испания разгромила Швейцарию со счётом 4:1.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Хоселу, которому ассистировал Ламин Ямаль. На седьмой минуте забил игрок сборной Швейцарии Бечир Омерагич, но гол был отменён. На 13-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Фабиан Руис. На 21-й минуте прямую красную карточку получил испанский защитник Робен Ле Норман.

На 77-й минуте Руис оформил дубль. На 80-й минуте забил испанский нападающий Ферран Торрес после выхода один на один с голкипером соперника.

После 2-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария не набрала ни одного очка и на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы. Испанская национальная команда заработала четыре очка и занимает второе место. Возглавляет квартет 4 Лиги А сборная Дании с шестью очками после двух матчей. Сборная Сербии (1) располагается на третьей строчке.