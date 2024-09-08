Гол Роналду принес Португалии победу в матче с Шотландией

Завершился матч 2-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Португалии и Шотландии. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Португалии.

На седьмой минуте счёт в игре открыл полузащитник Шотландии Скотт Мактоминей. Затем на 54-й минуте счёт сравнял полузащитник Португалии Бруну Фернандеш, пробив в правый угол ворот. Окончательный счёт в матче на 88-й минуте установил форвард Криштиану Роналду.

В группе 1 Лиги A также выступают сборные Польши и Хорватии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.