Экс-тренер сборной Украины жестко прошелся по карьере Мудрика

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением, сильно ли повлияло на поражение команды от Албании (1:2) в Лиге наций отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артёма Довбика.

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«Нет. С ними было бы то же самое. Ну и где Мудрик? Скажите, где он? Мудрик уже два года в «Челси», а играет только на скамейке запасных. А Довбику повезло в «Жироне», потому что там были хорошие, скоростные фланги, снабжавшие его передачами. В «Роме» такого нет. Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов. Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от защитника. Он может только внутри играть за счёт своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, совершал обманные движения», — приводит слова Сабо «Спорт-экспресс в Украине».

10 июля Украина в рамках Лиги нацией сыграет в гостях с Чехией.