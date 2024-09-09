Издание FourFourTwo назвало имя лучшего итальянского тренера в истории футбола

Известное европейское издание обнародовало собственный рейтинг лучших итальянских тренеров в истории футбола, который возглавил нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти, возможно, не самый влиятельный итальянский тренер в истории, но он, безусловно, самый успешный. Тактически проницательный и универсальный. Карло является мастером адаптации к разным составам и постоянно добивается наилучшего результата от своих команд благодаря отличным навыкам управления персоналом.

Многократный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» и «Реала», экс-полузащитник сборной Италии также стал первым тренером, выигравшим чемпионские титулы в топ-5 европейских лиг – с «Миланом», «Реалом», «Челси», «ПСЖ» и «Баварией», – говорится в сообщении издания.

Пятёрка лучших итальянских главных тренеров по версии FourFourTwo: