Антон Миранчук в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Сьон»

Антон Миранчук в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в швейцарский «Сьон»
Швейцарский футбольный клуб «Сьон» договорился о контракте с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком, сообщает Le Nouvelliste.
Российский футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Сьон» в понедельник. Это последняя формальность перед заключением контракта, все остальные документы готовы для регистрации в Швейцарском футбольном союзе.
Отмечается, что стороны уже договорились о контракте, который будет рассчитан на два года.
Трансферное окно в Швейцарии закрывается в понедельник.
Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении контракта. С тех пор 28‑летний футболист находится в статусе свободного агента.