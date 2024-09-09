Антон Миранчук в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Сьон»

Швейцарский футбольный клуб «Сьон» договорился о контракте с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком, сообщает Le Nouvelliste.

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Российский футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Сьон» в понедельник. Это последняя формальность перед заключением контракта, все остальные документы готовы для регистрации в Швейцарском футбольном союзе.

Отмечается, что стороны уже договорились о контракте, который будет рассчитан на два года.

Трансферное окно в Швейцарии закрывается в понедельник.

Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении контракта. С тех пор 28‑летний футболист находится в статусе свободного агента.