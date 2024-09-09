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Daily Mail: Дани Алвес впервые сыграл в футбол после выхода из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес был впервые замечен на футбольном поле после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Дани Алвес впервые появился на поле после выхода из тюрьмы
© globallookpress.com

Алвес принял участие в неформальном матче на искусственном газоне в Барселоне. Он был одет в футболку аргентинского клуба «Бока Хуниорс», хотя никогда не выступал за эту команду. Он вышел на поле, использовав приложение, которое позволяет местным игрокам договариваться о таких матчах.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога в размере €1 млн, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Раз в неделю он обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

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