"Динамо" и футболист Фомин договорились о продлении контракта

Московский футбольный клуб "Динамо" договорился с полузащитником Даниилом Фоминым о продлении контракта. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Динамо" и Даниил Фомин договорились о продлении контракта", - сказал собеседник агентства.

Фомину 27 лет, он выступает за "Динамо" с августа 2020 года. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2025 года. За "Динамо" Фомин провел 144 матча, забив 27 мячей и отдав 20 результативных передач. В составе сборной России провел 15 игр. Футболист является воспитанником "Краснодара", также выступал за "Нижний Новгород" и "Уфу".

"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 7 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с грозненским "Ахматом" 15 сентября.