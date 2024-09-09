«Ему пора закончить играть в футбол!» Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе. По мнению эксперта, форвард пренебрежительно относится к окружающим людям и болельщикам сборной Франции. Ранее Мбаппе заявлял, что не обращает внимания на критику и мнение болельщиков.

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