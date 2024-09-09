Семак сообщил, что «Зенит» потерял одного из лидеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский футболист команды Клаудиньо заболел и выбыл из состава команды на неопределенный срок.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он заболел, к сожалению. Посмотрим, на сколько выбыл», — сказал Семак.

8 сентября в товарищеском матче петербургский клуб на выезде обыграл «Кайрат» из Казахстана. Встреча завершилась со счетом 4:3, Клаудиньо, соответственно, не сыграл.

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч. В следующей встрече в РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.