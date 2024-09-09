Назван лучший тренер летней части РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле и августе. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале РПЛ.

В июле и августе было сыграно семь туров национального первенства. «Зенит» одержал пять побед и два раза сыграл вничью.

Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года, под его руководством «Зенит» шесть раз подряд выиграл РПЛ.

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч. В следующей встрече в РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

8 сентября в товарищеском матче петербургский клуб на выезде обыграл «Кайрат» из Казахстана. Встреча завершилась со счетом 4:3.