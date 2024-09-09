Назван лучший тренер летней части РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле и августе. За российского специалиста проголосовало большинство экспертов РПЛ. Газета.Ru

Болельщики отдали своё предпочтение Деяну Станковичу из «Спартака», а у экспертов победил Михаил Галактионов, возглавляющий «Локомотив». RT на русском

По итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. Чемпионат.com