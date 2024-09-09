Защитник "Спартака" объяснил уход из команды

Защитник Леон Классен принял решение покинуть московский футбольный клуб "Спартак", чтобы получить больше игрового времени. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Спартак" объявил об уходе Классена 27 июня. Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

"Я осознавал, что мне необходимо играть, - сказал Классен. - Еще в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг, за два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в "Спартаке" лучше, развивался, но нужно было двигаться вперед. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта".

Классену 24 года, он выступал за "Спартак" с 2022 года. Всего за "Спартак" футболист провел 32 матча, в которых забил 2 мяча. Вместе с красно-белыми защитник стал обладателем Кубка России в 2022 году. Ранее Классен выступал за германский "Мюнхен 1860" и австрийский "Тироль". В конце августа он стал игроком датского "Люнгбю".