Экс-игрок "Спартака" высказался об аресте Промеса

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен, ранее выступавший за московский «Спартак», вспомнил об аресте нидерландского экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если честно, сам момент задержания я не видел, потому что уже прошел все досмотры. Потом услышал, что у Квинси какие-то проблемы. Поначалу мы думали, что ничего страшного — все будет нормально и его вернут... Но все мы знаем, что происходило дальше. Конечно, это шок. Переживали за него», — заявил он.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

29 февраля Промес был задержан при попытке вылететь со «Спартаком» в Россию со сборов, причиной задержания стала автомобильная авария. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. Он был оштрафован, а 13 мая игрока арестовали. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.