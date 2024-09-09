«Перешел грань»: игрок «Рубина» — о шутке про «денежки на карту»

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков в новом видео на YouTube-канале Nobel признался, что его шутка про «денежки на карту» после победы над петербургским «Зенитом» была слишком резкой.

«Где-то [перешел грань]. Человек, который является медийной личностью, должен где-то формулировать речь, даже если он не считает на тот момент, что он сказал резко, но он просто должен сглаживать углы, чтобы не было вообще никаких вопросов», — заявил Безруков.

После победы клуба из столицы Татарстана над петербургским «Зенитом» Безруков пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля. Российский футбольный союз оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей и дисквалифицировал на три месяца. Проверкой шутки игрока также занялась Генеральная прокуратура, и позднее Безруков признавался, что очень переживал из-за этого.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми. «Рубин» финишировал восьмым (42).