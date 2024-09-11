Тренер сборной Англии Карсли высказался о матче с Финляндией в Лиге наций

Временный главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги наций с национальной командой Финляндии (2:0). Нападающий англичан Гарри Кейн оформил дубль в 100-м матче за сборную.

«Выступление было хорошим и по-настоящему захватывающим. Мы поговорили о том, какие могут быть проблемы с их контратаками, и о том, как улучшить нашу форму во время переходной фазы. Это был сильный сбор, справедливо будет сказать, что до этого была проделана хорошая работа, и мы постарались развить её», — приводит слова Карсли BBC.

Сборная Англии занимает второе место в турнирной таблице группы 2 Лиги В Лиги наций. Команда набрала шесть очков за два матча. На первой строчке располагается Греция (6).