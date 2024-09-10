«Сьон» рассмотрит кандидатуры Джикии и Дзюбы

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб рассмотрит кандидатуры футболистов Георгия Джикии и Артема Дзюбы в зимнее трансферное окно, передает Sport24.

Сейчас Джикия и Дзюба находятся в статусе свободных агентов.

«Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления», — сказал Константин.

В «Сьон» перешел российский футболист Антон Миранчук. Константи сравнил россиянина с Зинедином Зиданом и выразил радость от того, что россиянин присоединился к клубу.

«Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдет в другой клуб, — сказал Терехин. — Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе».

Контракт Миранчука с московским «Локомотивом» истек в конце июня 2024 года, и футболист отказался его продлевать, поскольку хотел попробовать свои силы за границей.