Как работали российские тренеры в иностранных сборных. У Черчесова крутая компания!

От четвертьфинала ЧМ до полулюбительских команд — разброс огромен.

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Российские тренеры не так часто работают с зарубежными сборными. Хотя сейчас Станислав Черчесов возглавляет сборную Казахстана. В дебютном матче под его руководством команда сыграла вничью с Норвегией (0:0). Впереди – тяжёлый выезд к Словении. А мы вспоминаем, как работали другие российские тренеры в сборных за границей.

Сборные Камеруна (1988-1990) и Узбекистана (2006)

Именно с Камеруном Непомнящий добился самого громкого успеха в тренерской карьере. На чемпионате мира 1990 года он вывел сборную в четвертьфинал. «В 1984 году я находился на курсах повышения квалификации в Москве, зашёл в Управление футбола. Там мне задали вопрос: не хочет ли товарищ Непомнящий поработать за границей? Я утвердительно кивнул головой и был включён в так называемый резерв — своеобразную живую очередь на поездку в жаркие страны. Потом мне периодически звонили в Ашхабад и сообщали, что меня планируют то в Алжир, то в Тунис, то в Суринам. Однако эти планы постоянно срывались. На дворе уже стоял 1988 год, и я почти смирился с участью несостоявшегося путешественника. И тут наконец пришло конкретное предложение из Камеруна», — рассказывал затем Непомнящий.

На ЧМ-1990 Камерун оказался в одной группе со сборной СССР. В отличие от неё, африканцы не только вышли в следующий раунд, но и добрались до 1/4 финала. Камерунцы могли преодолеть и эту стадию. За восемь минут до конца матча с Англией они вели — 2:1, но в итоге проиграли со счётом 2:3 после двух мячей, забитых Гари Линекером с пенальти. Камерун стал первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира. А в честь Непомнящего в столице Камеруна Яунде назвали улицу.

Сборную Узбекистана тренер возглавил в 2006 году. Он вывел её на Кубок Азии — 2007, но покинул «по состоянию здоровья».

Олимпийская сборная Новой Зеландии (1991)

Сёмин ассоциируется с «Локомотивом». Но в его карьере были и другие команды, даже экзотические. Олимпийская сборная Новой Зеландии – одна из них. «Было интересно попробовать — познать другой мир, посмотреть другой футбол. Деньги, конечно, тоже играли свою роль. Но в большей степени меня привлекал стимул поработать за границей, выучить английский язык, понять менталитет новозеландцев, посмотреть на их жизнь. Мог остаться в Новой Зеландии и на более продолжительный срок. Там было много интересного. Только вот футбол находился на не очень высоком профессиональном уровне. Развивать его от самых низов мне не хотелось», — рассказывал Сёмин.

В отборочной группе к ОИ-92 сборная Новой Зеландии заняла второе место, уступив только Австралии. В конце 1991 года Сёмин вернулся в «Локомотив», так как понял, что развития на прежнем месте работы не будет.

Сборная Южной Кореи (1994-1995) и олимпийская сборная Южной Кореи (1995-1996)

После чемпионата мира 1994 года Бышовец возглавил сборную Южной Кореи. Уже на том турнире он выполнял роль генерального консультанта команды. Но после ЧМ взял на себя двойную работу — как в главной, так и олимпийской сборной.

В октябре 1994 года вместе с основной командой Бышовец занял четвёртое место на Азиатских играх, в матче за бронзу уступив ОАЭ с Валерием Лобановским. Следующим летом Южная Корея выиграла отборочную группу Кубка Азии. А олимпийская сборная выступила на ОИ-1996 в Атланте, но не смогла преодолеть групповой этап.

Бышовец покинул Южную Корею, однако корейские футбольные руководители высоко отзывались о работе россиянина. Сам же тренер говорил, что футбольная ассоциация предоставила ему идеальные условия для работы: полёты бизнес-классом и люкс-номера в гостиницах.

Сборная ОАЭ (1989-1990) и олимпийская сборная Ирака (1990)

Главный хайлайт в тренерской карьере Игнатьева – работа в сборной России с 1996 по 1998 год. Также в его карьере были другие национальные команды. В ОАЭ Игнатьев работал с 1989 по 1990 год, а в олимпийской сборной Ирака – в 1990-м. Но каких-то успехов с командами добиться не вышло.

Сборная Мозамбика (1993-1995)

Экс-игрок ростовского СКА с 1985 года почти неизменно работал в Африке. А с 1993-го по 1995-й возглавлял сборную Мозамбика. В Африке Бондаренко успел пять раз переболеть малярией, сталкивался с грабителями и едва не утонул в Индийском океане. С клубами россиянин выигрывал различные трофеи, но за три года со сборной Мозамбика значимых достижений не было. Хотя Бондаренко там помнят. Например, в 2017 году его пригласили возглавить сборную ветеранов мозамбикского футбола в товарищеском матче с легендами «Барселоны».

Сборная ДР Конго (2001)

Как легенда «Спартака» оказался в ДР Конго? Весёлая история: он приехал просмотреть защитника Жерара Мукунку и посетил несколько матчей сборной. Пока Гаврилов находился в стране, местного тренера национальной команды уволили. Футбольное руководство подсуетилось и позвало россиянина.

Гаврилов согласился. Вместе с ДР Конго он неожиданно отобрался на Кубок Африки. Но вывести сборную на чемпионат мира не вышло. На Кубок Африки команду повёз уже другой тренер: у Гаврилова закончился контракт, который он решил не продлевать.

Сборная Казахстана (2014-2015)

В феврале 2014 года Красножана назначили главным тренером сборной Казахстана. Контракт с ним был подписан по системе «2+2». В декабре 2015-го ему предложили продлить соглашение ещё на два года, однако Красножан отказался от этого предложения. Позже тренер объяснил, что в его работу вмешивались, ставили перед ним нереальные задачи (например, выход на чемпионат мира 2018), а также не поддерживали идею провести смену поколений в сборной. За 18 матчей под руководством Красножана казахстанцы одержали всего три победы, не отобравшись на Евро-2016.

Олимпийская сборная Сирии (1993-1995)

В начале 1990-х Байдачный покинул Россию и работал на Кипре. Он считал, что искать работу на родине бессмысленно, так как здесь «не были нужны спортсмены-профессионалы». В 1993 году он согласился возглавить олимпийскую сборную Сирии. Добиться с полулюбительской командой чего-то серьёзного не получилось. Но Байдачным остались довольны: он многому научил юных футболистов, которые затем выступали за главную сборную и уехали в сильные чемпионаты. Самому тренеру понравились и страна, и местные жители, и условия, которые ему предоставили.

Сборная Казахстана (2022-2024)

До Черчесова со сборной Казахстана также работал россиянин. Адиев серьёзно повлиял на национальную команду. Под его руководством казахстанцы выиграли группу в Лиге наций и боролись за попадание на Евро-2024. К сожалению, попасть на турнир в Германию не вышло. Но Адиев оставил классную команду, серьёзно прибавившую за два года.

Весной 2024-го его позвали в грозненский «Ахмат» — команду из родного города. Сначала Адиев совмещал работу, а затем покинул Казахстан. «Это было моё решение и, честно скажу, очень тяжёлое. Его можно назвать самым сложным в моей тренерской карьере. Возможно, оно окажется неправильным через время. Но я так решил из своих побуждений. Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счётом 0:5 – я как тренер после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но не мог так поступить, подумав только о себе: за мной были команда и президент, которых я не мог подставить», — рассказывал Адиев в июне.