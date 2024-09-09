Тренер молодежной сборной России сожалеет, что матч с вьетнамцами не удалось доиграть

ТАСС, 9 сентября. Молодежная сборная России по футболу проводила хорошую игру против команды Вьетнама, сожаление вызывает то, что из-за погоды не получилось развить успех и провести полный матч. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал старший тренер команды Иван Шабаров.

Встреча между сборными России и Вьетнама проходила в Ханое и была приостановлена из-за сильного дождя при счете 2:0 в пользу россиян. Позднее было принято решение не доигрывать матч из-за неблагоприятных погодных условий.

"Что касается сегодняшнего матча, то жаль, что так все закончилось, - сказал Шабаров. - К сожалению, самый короткий матч в жизни наших футболистов и моей в том числе, но даже эти 30 минут провели неплохо. Видно, что играли с хорошим настроем. Печально, что не смогли развить успех, но погода внесла свои коррективы. Итог в любом случае положительный, потому что команда собралась, хорошо провела тренировочную работу".

Также тренер команды подвел итог сборов. "Мы брали посмотреть ребят, большую группу новичков, и они оставили приятное впечатление. Не только игрой, но и в быту, в тренировочном процессе. Это знакомство с ними - самое положительное, что можно как итог себе занести", - отметил Шабаров.

В первом товарищеском матче между соперниками сборная России разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.

Из-за погодных условий не смогла провести второй матч на товарищеском турнире основная сборная России. 7 сентября россияне должны были провести игру против команды Таиланда в Ханое, однако встреча была отменена из-за супертайфуна "Яги". В первом матче на турнире сборная России одержала разгромную победу над командой Вьетнама (3:0).