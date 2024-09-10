Стали известны детали обследования Мангаша перед трансфером в "Спартак"

26-летний универсальный фланговый игрок португальской «Витории Гимараэш» Рикарду Мангаш, как уже сообщал Bobsoccer.ru, успешно прошел медобследование перед подписанием контракта со «Спартаком». В ближайшие дни он официально станет футболистом красно-белых как минимум на два года.

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Как стало известно нашему интернет-порталу от португальского источника, попросившего не называть его, спартаковских врачей, помимо привычных в таких случаях медицинских показателей, в первую очередь интересовали последствия серьезной мышечной травмы, перенесенной Мангашем 9 июля прошлого года. Тогда в товарищеском матче с «Вулверхэмптном» португалец повредил приводящую мышцу бедра, после чего был прооперирован и пропустил больше двух месяцев.

К счастью, последствия прошлогодней травмы у игрока больше не ощущаются, что и подтвердило медицинское обследование.

По сведениям португальских СМИ, «Спартак» заплатит «Витории» за новичка около двух миллионов евро. Еще полмиллиона заложены в трансферный договор в качестве потенциальных бонусов.

Напомним, что Мангаш выступал за «Виторию» с июля 2023-го по сентябрь 2024 года. За это время он провел за команду 38 матчей, забил пять мячей (в том числе четыре в нынешнем сезоне) и сделал 10 результативных передач.