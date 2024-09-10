Роналду назвал главных претендентов на «Золотой мяч»
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением, кто из футболистов будет бороться за награду «Золотой мяч» в ближайшие годы.
Роналду: Килиан Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие несколько лет. Возможно, ещё Холанд и Беллингем.
Рио Фердинанд: Ещё Винисиус.
Роналду: Также Ламин Ямаль, — сказал португалец в видео на личном YouTube-канале.
Напомним, 39-летний нападающий пять раз выигрывал награду «Золотой мяч».
8 сентября в матче Лиги наций с Шотландией (2:1) Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 901 гол в официальных матчах. Роналду оформил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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