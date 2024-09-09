Стало известно, сколько времени осталось у Дзюбы на заключение контракта

Российский нападающий Артем Дзюба, находящийся на данный момент без клуба, не сможет заключить контракт с какой-либо командой Российской премьер-лиги (РПЛ) после 12 сентября.

Контракт футболиста с «Локомотивом» завершился во время действующего периода регистрации — 1 июля. Это значит, что после закрытия окна у Дзюбы есть две недели на поиск нового клуба, несмотря на то, что железнодорожники расторгли соглашение 31 мая.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 160 голов.