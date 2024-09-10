Килиан Мбаппе заявил, что его не волнует, что думают о нём люди

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался об отношении к мнению окружающих о нём.

© Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я нахожусь на том этапе своей жизни и карьеры, что уже не обращаю внимания на это. Я прихожу, играю и стараюсь изо всех сил помочь команде. То, что думают люди, меня беспокоит меньше всего», — приводит слова Мбаппе Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего составляет € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. В нынешнем сезоне нападающий сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Недавно французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе. По мнению эксперта, форвард пренебрежительно относится к окружающим людям и болельщикам сборной Франции, показывая своё безразличие к их мнению.