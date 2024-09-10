Стало известно имя будущего главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Роналду

Итальянец Стефано Пиоли станет новым главным тренером саудовского «Аль-Насра», сообщает Okaz Sport со ссылкой на Fatah Sport.

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По сведениям источника, Луиш Каштру, возглавляющий сейчас команду, вскоре покинет клуб.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» стартовал с победы и ничьей и после двух туров занимает пятое место в турнирной таблице.

В финале местного Суперкубка команда Каштру потерпела разгромное поражение от «Аль-Хиляля» со счётом 1:4.

Ранее Пиоли работал в «Милане» с октября 2019-го, под его руководством команда выиграла Серию А в сезоне-2021/2022 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов в следующем сезоне.

СМИ ранее сообщали, что разгром от «Аль-Хиляля» стал решающим моментом в желании руководства клуба сменить главного тренера.