Бывший одноклубник Головина обвиняется в сексуальном насилии

L'Équipe: экс-игрока "Монако" Бен-Йеддера вновь обвинили в сексуальном насилии
Бывшего футболиста «Монако», выступающего в Лиге 1, Виссама Бен-Йеддера арестовали по обвинению в сексуальном насилии, передает L'Équipe.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 сентября в машине футболиста. Экс-игрок «Монако» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Бен-Йеддеру запрещено покидать Альпы, где произошёл инцидент, выходить на улицу с 20.00 до 6.00, ходить в ночные клубы и контактировать с жертвой.
В 2023 году футболист уже обвинялся в изнасиловании. Игрок был заключен под стражу, но вышел под залог в размере €900 тыс.
Контракт Бен-Йедерра с «Монако» истек по окончании сезона-2023/24. Сейчас футболист находится без клуба. Также Бен-Йедерр выступал за французскую «Тулузу» и испанскую «Севилью».
В чемпионате Франции текущего сезона «Монако» занимает четвертое место, набрав 7 очков.