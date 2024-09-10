Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу со счетом 0:3 проиграла команде Словении в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Любляне.

В составе словенцев три мяча забил Беньямин Шешко (23, 28, 63-я минуты).

Сборную Казахстана возглавляет Станислав Черчесов. В первом матче под руководством российского специалиста казахстанская команда дома сыграла вничью с норвежцами (0:0). Сборная Казахстана выступает в группе 3 дивизиона B Лиги наций. В другом матче второго тура норвежцы обыграли австрийцев со счетом 2:1.

Сборная Словении занимает первое место в группе (4 очка), далее располагаются команды Норвегии (4), Австрии (1) и Казахстана (1). В третьем туре сборная Казахстана на выезде сыграет с австрийцами, словенцы в гостях встретятся с норвежцами. Матчи пройдут 10 октября.

В группе 2 сильнейшего дивизиона сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Израиля и одержала вторую победу подряд. Французы со счетом 2:0 выиграли у бельгийцев. Сборная Италии занимает первое место в группе (6 очков), далее идут команды Франции (3), Бельгии (3) и Израиля (0).

В матчах группы 4 дивизиона B сборная Турции со счетом 3:1 обыграла исландцев, команда Уэльса победила черногорцев (2:1). Сборная Турции лидирует в таблице квартета (4 очка), далее располагаются команды Уэльса (4), Исландии (3) и Черногории (0). В группе 2 дивизиона C сборная Косова разгромила команду Кипра (4:0), румыны обыграли литовцев (3:1). Первое место занимает команда Румынии (6 очков), далее идут сборные Косова (3), Кипра (3) и Литвы (0).

О Лиге наций

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за решения Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе.