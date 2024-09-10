Вратарь Лещук назвал «Динамо» народной командой

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что считает бело-голубых народной командой, передает «Спорт-Экспресс».

«Исторически «Динамо» — конечно же, народный клуб. Ведь команды «Динамо» были и есть во многих видах спорта. Это великое спортивное общество, о котором знают везде», — сказал Лещук.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 15 сентября.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) для победы «Динамо» хватило бы ничьей, однако подопечные Марцела Лички проиграли «быкам» и золотые медали в шестой раз подряд достались «Зениту», «Краснодар» стал вторым, «Динамо» замкнуло тройку лучших.