Российский футболист получил самую высокую зарплату за границей

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что 28-летний российский полузащитник Антон Миранчук будет получать самую высокую зарплату в команде. Слова Константина приводит портал ODDS.ru.

«Очевидно, что Миранчук станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе «Сьона». Антон приложил усилия, чтобы перейти к нам», — сказал Константин.

Российский футболист подписал контракт с швейцарским клубом в качестве свободного агента. Его контракт с московским «Локомотивом» истек летом 2024 года, и Миранчук отказался его продлевать.

Полузащитник получил в «Сьоне» десятый номер и может дебютировать за новую команду 13 сентября — в матче Кубка Швейцарии против «Ювентус Цюрих».

В составе «Локомотива» Миранчук сумел одержать победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и трижды стать обладателем Кубка страны.