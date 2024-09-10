Алексей Миранчук отреагировал на переход брата Антона в «Сьон»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук опубликовал пост, посвященный переходу своего брата Антона в «Сьон».

«Счастлив за тебя, близнец! Наслаждайся своим новым приключением. Люблю тебя!» — написал Алексей Миранчук в своих соцсетях.

«Сьон» объявил о подписании Антона вчера, 9 сентября. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. По информации СМИ, российский хавбек будет получать в год около 1,5 млн евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро. Ранее он выступал за «Локомотив» и «Левадию» из Таллина. Вместе с красно-зелеными стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырехкратным победителем Кубка страны.

Алексей выступает за американский клуб «Атланту». Братья являются воспитанниками «Локомотива».

После 6 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» занимает шестое место, набрав 10 очков. У лидирующего «Серветта» 12 очков.