Шунин рассказал, что происходило в раздевалке «Динамо» после проигрыша чемпионства

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что происходило в раздевалке команды после упущенного чемпионства в последнем туре прошлого сезона РПЛ.

© Чемпионат.com

— Каково было тебе? 30 лет в клубе, самая близкая возможность взять титул, а ты на лавке.

— Очень тяжело. Но я знал, что не буду играть. Если после 29-го тура с «Крыльями» ещё мысли об этом были, то за два дня по тактическим упражнениям на тренировке всё стало понятно. Что делать? Я переживал за команду. Когда не играешь, ты можешь быть недоволен, но я никогда не показывал это в коллективе. Все понимали, что надо помочь команде выиграть.

— Что было в раздевалке?

— Сначала — полнейшая тишина, опустошение. Потом кто-то что-то говорил. Тяжелейшее поражение, которое никого не устраивало. Самой ужасной была дорога домой ― пять-шесть часов на автобусе и потом ещё самолет. Все гоняли мысли, что можно было сделать иначе.

— Что было хуже по ощущениям ― этот матч или вылет в Первую лигу?

— Разные вещи. Когда мы вылетали в Первую лигу, игра в конце сезона заканчивалась после первого пропущенного мяча. У нас отсутствовал дух победителей. Здесь же мы были близки к тому, чего болельщики ждали почти 50 лет. Для меня это самое большое поражение в карьере, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.