Футболистам московского «Динамо» приходили повестки после начала мобилизации

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что некоторым игрокам «Динамо» приходили повестки после начала мобилизации в сентябре 2022 года, передает «Чемпионат».

«Сходили ли эти игроки в военкомат? Точно не помню, но вроде они все ещё играют в футбол. Тогда все думали о том, что надо играть в футбол, чтобы отвлекаться на 90 минут от того, что происходит», — сказал Шунин.

Руководство «Динамо» не стало продлевать контракт с Шуниным, который истек 30 июня 2024 года. СМИ сообщали о том, что подмосковные «Химки» готовы подписать опытного голкипера.

37-летний вратарь является воспитанником «Динамо» и дебютировал за команду в 2007 году. С тех пор он провел в составе бело-голубых 366 матчей и является рекордсменом клуба по этому показателю. В 125 матчах Шунину удалось оставить свои ворота в неприкосновенности.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» заняло третье место.