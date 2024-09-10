В Китае 38 игроков пожизненно отстранены от футбола

Китайская футбольная ассоциация ввела пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом, для 38 игроков, участвовавших в договорных матчах и делавших ставки на спорт. Такие же ограничения были введены в отношении пяти представителей руководства китайских клубов, сообщило агентство Синьхуа.

Пожизненный запрет получили ряд бывших игроков сборной КНР, а также один футболист национальной команды Южной Кореи, выступавший в китайской лиге. Кроме того, пятилетний запрет на деятельность, связанную с футболом, получили 15 игроков и 2 представителя руководства клубов.

Расследование велось с 2022 года, оно затронуло 120 матчей и 41 клуб, сообщило агентство.

В августе стало известно, что бывший директор департамента соревнований Китайской футбольной ассоциации Хуан Сун признан виновным в получении взяток, в связи с чем он был приговорен к 7 годам лишения свободы, а бывший заместитель председателя ассоциации Ли Юйи по этой же причине - к 11 годам тюрьмы. В марте суд в КНР приговорил бывшего председателя футбольной ассоциации Чэнь Сюйюаня к пожизненному заключению за взяточничество.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв главы КНР ловить "мух и тигров" - выявлять взяточничество на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, официальные лица высокого уровня, руководителя крупных компаний и простые чиновники.