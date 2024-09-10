«Урал» расторг контракт с защитником Эмерсоном

Защитник Эмерсон покинул «Урал», сообщается на сайте футбольного клуба из Екатеринбурга.

Контракт с 28‑летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Эмерсон выступал за «Урал» с 2022 года, провел за команду 65 матчей и забил четыре мяча.

— Благодарим Эмика за самоотдачу и профессионализм. Желаем успешного продолжения карьеры, — говорится в сообщении.

«Урал» по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ в МЕЛБЕТ‑Первую лигу, где в данный момент занимает второе место.