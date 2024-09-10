Полный список российских футболистов в европейских клубах

Российских футболистов в европейских клубах с каждым годом становится всё больше. В особенности их прибавилось в летнее трансферное окно 2024 года после переходов Матвея Сафонова в «ПСЖ», Федора Чалова – в ПАОК и Антона Миранчука – в «Сьон». «Спорт День за Днем» публикует полный список представителей России в европейских футбольных клубах.

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Сколько всего легионеров из России выступает в европейских клубах

Не считая россиян в чемпионатах Белоруссии, Казахстана и других бывших союзных республик, сезон-2024/25 в высших европейских дивизионах начинают 25 российских футболистов – практически целая команда с двумя составами. Разделение по амплуа следующее: 6 вратарей; 5 защитников; 10 полузащитников и 4 нападающих.

Полностью список российских футболистов-легионеров в Европе сейчас выглядит так:

Александр Головин – самый дорогой из всех российских футболистов, выступающих как во внутреннем чемпионате, так и в зарубежных лигах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро. Дольше всех из актуального списка российских легионеров в европейском футболе выступает Никита Хайкин: в сезоне-2016/17 он дебютировал в чемпионате Израиля за клуб «Бней-Иегуда», а сейчас выступает за норвежский «Буде-Глимт».

Кто из российских футболистов-легионеров сыграет в еврокубках

В сезоне еврокубков-2024/25 примут участие 8 российских футболистов, играющих в европейских клубах.

В Лиге чемпионов сыграют «Монако» Александра Головина, «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Штурм» Даниила Худякова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.

В Лиге Европы выступят ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

Где смотреть выступления россиян в Европе

Начиная с сезона-2024/25 матчи еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций – транслируются на сервисе Okko Спорт. Соответственно по будним дням здесь регулярно можно будет увидеть выступления большинства россиян в самых престижных европейских клубных турнирах. Также на Okko можно будет следить за выступлениями Матвея Сафонова, Далера Кузяева и Александра Головина в чемпионате Франции – сервису принадлежат права на трансляции местной Лиги 1.

В общем доступе остаются чемпионат и Кубок Испании. Увидеть в деле Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» можно на «Матч ТВ». А следить за выступлениями наших легионеров в Греции и Австрии можно на телеканале «Футбол» и сервисе «Старт» соответственно.