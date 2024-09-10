Так выглядит полный список российских футболистов в европейских клубах после перехода Миранчука в «Сьон»
Российских футболистов в европейских клубах с каждым годом становится всё больше. В особенности их прибавилось в летнее трансферное окно 2024 года после переходов Матвея Сафонова в «ПСЖ», Федора Чалова – в ПАОК и Антона Миранчука – в «Сьон». «Спорт День за Днем» публикует полный список представителей России в европейских футбольных клубах.
Сколько всего легионеров из России выступает в европейских клубах
Не считая россиян в чемпионатах Белоруссии, Казахстана и других бывших союзных республик, сезон-2024/25 в высших европейских дивизионах начинают 25 российских футболистов – практически целая команда с двумя составами. Разделение по амплуа следующее: 6 вратарей; 5 защитников; 10 полузащитников и 4 нападающих.
Полностью список российских футболистов-легионеров в Европе сейчас выглядит так:
- вратарь Илья Гучмазов («Слога», Босния);
- вратарь Иван Злобин («Фамаликан», Португалия);
- вратарь Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция);
- вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция);
- вратарь Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия);
- вратарь Даниил Худяков («Штурм», Австрия);
- защитник Леон Классен («Люнгбю», Дания);
- защитник Григорий Морозов («Бейтар», Израиль);
- защитник Рамиль Мустафаев («Легия», Бельгия);
- защитник Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия);
- защитник Илья Сериков («Будучность», Черногория);
- полузащитник Евгений Башкиров (ВПС, Финляндия);
- полузащитник Александр Головин («Монако», Франция);
- полузащитник Станислав Ефимов («Экенес», Финляндия);
- полузащитник Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания);
- полузащитник Далер Кузяев («Гавр», Франция);
- полузащитник Данил Лесовой (АЕЛ, Кипр);
- полузащитник Антон Миранчук («Сьон», Швейцария);
- полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК, Греция);
- полузащитник Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия);
- полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция);
- нападающий Никита Иосифов («Целье», Словения);
- нападающий Александр Кокорин («Арис», Кипр);
- нападающий Герман Онугха («Вайле», Дания);
- нападающий Фёдор Чалов (ПАОК, Греция).
- В пяти ведущих европейских чемпионатах представлено четверо россиян. Во Франции играют Матвей Сафонов, Далер Кузяев и Александр Головин, в Испании – Арсен Захарян.
Александр Головин – самый дорогой из всех российских футболистов, выступающих как во внутреннем чемпионате, так и в зарубежных лигах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро. Дольше всех из актуального списка российских легионеров в европейском футболе выступает Никита Хайкин: в сезоне-2016/17 он дебютировал в чемпионате Израиля за клуб «Бней-Иегуда», а сейчас выступает за норвежский «Буде-Глимт».
Кто из российских футболистов-легионеров сыграет в еврокубках
В сезоне еврокубков-2024/25 примут участие 8 российских футболистов, играющих в европейских клубах.
В Лиге чемпионов сыграют «Монако» Александра Головина, «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Штурм» Даниила Худякова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева.
В Лиге Европы выступят ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.
Где смотреть выступления россиян в Европе
Начиная с сезона-2024/25 матчи еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций – транслируются на сервисе Okko Спорт. Соответственно по будним дням здесь регулярно можно будет увидеть выступления большинства россиян в самых престижных европейских клубных турнирах. Также на Okko можно будет следить за выступлениями Матвея Сафонова, Далера Кузяева и Александра Головина в чемпионате Франции – сервису принадлежат права на трансляции местной Лиги 1.
В общем доступе остаются чемпионат и Кубок Испании. Увидеть в деле Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» можно на «Матч ТВ». А следить за выступлениями наших легионеров в Греции и Австрии можно на телеканале «Футбол» и сервисе «Старт» соответственно.