Де Брёйне обрушился с критикой на партнёров по сборной

Звёздный полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне подверг критике собственных партнёров по национальной команде после поражения в матче 2-го тура Лиги наций от Франции (0:2).

«Мы должны прибавить во всех аспектах, мы недостаточно хороши, чтобы выйти на более высокий уровень на данный момент. Но именно по этой причине мы должны отдать всё, и если мы этого не сделаем, то всё кончено. Некоторые не выполняют свои обязанности. Я могу согласиться с тем, что мы не на уровне 2018 года, но другие вещи неприемлемы, однако я не буду их озвучивать», — приводит слова Де Брёйне VTM News.

После двух сыгранных матчей в группе 2 Лиги А Лиги наций Бельгия имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице.