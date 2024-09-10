Фомин продлил контракт с "Динамо" на пять лет

Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с полузащитником Даниилом Фоминым на пять лет. Подписание нового соглашения прошло в Доме "Динамо" в ГУМе.

Прошлый контракт Фомина с "Динамо" истекал летом 2025 года.

Фомину 27 лет, он выступает за "Динамо" с августа 2020 года. За "Динамо" Фомин провел 144 матча, забив 27 мячей и отдав 20 результативных передач. В составе сборной России провел 15 игр. Футболист является воспитанником "Краснодара", также выступал за "Нижний Новгород" и "Уфу".