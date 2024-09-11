В "Динамо" сообщили о возможном уходе в аренду футболиста Грулева

Нападающий московского "Динамо" Вячеслав Грулев может уйти в аренду до конца трансферного окна, но вероятность этого невысока. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Мы действительно обсуждали вариант с арендой Вячеслава Грулева, был серьезный интерес от одного из российских клубов, - сказал Пивоваров на мероприятии "Будущее 2029" в Доме "Динамо" в ГУМе. - Но на данный момент все на паузе. Вероятность очень невысокая, что он может уйти в аренду до конца трансферного окна".

Грулеву 25 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2019 года. Контракт футболиста с "Динамо" истекает летом 2025 года. Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

В летнее трансферное окно состав "Динамо" пополнили вратарь Андрей Лунев, марокканский нападающий Мехди Маухуб и бразильский полузащитник Артур Гомес. "Были ли проблемы во время трансферов? Переговоры иногда затягиваются. Могут влиять и другие факторы. Допустим, Мехди Маухуб не мог приехать быстро, так как играл на Олимпиаде, а потом ждал новый паспорт, - сказал Пивоваров. - Все индивидуально, какие-то задержки иногда происходят. А вот по Артуру все прошло довольно быстро, по нему мы просто приняли решение немного позже. Идеально, конечно, когда все футболисты приезжают до летних сборов, как Андрей Лунев. Но еще раз повторю, ситуации бывают разные".

Пивоваров рассказал, что летом клуб планировал приобрести крайнего защитника. "Мы не исключаем точечных усилений зимой. У нас был список позиций, на которые мы искали футболистов. Абсолютное большинство позиций мы закрыли. Да, мы искали в том числе крайнего защитника. Но есть прогресс молодых игроков, есть Милан Майсторович, продлен контракт со Скопинцевым, - сказал Пивоваров. - С учетом того молодого резерва, который у нас есть, мы приняли решение, что до зимы доиграем в таком формате, а дальше посмотрим".

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 7 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с грозненским "Ахматом" 15 сентября.