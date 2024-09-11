Булыкин оценил новичка «Спартака» Мангаша

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе защитника Рикарду Мангаша в «Спартак». Его слова приводит «Советский спорт».

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«Зачем купили Мангаша при наличии Рябчука и Хлусевича? Надо понять, кто в клубе отвечает за трансферы и будет отвечать за игру. Посмотрим, что Мангаш сможет дать «Спартаку». Нужно посмотреть», — заявил Булыкин.

Контракт с 26-летним футболистом, который играет на левом фланге обороны и атаки, подписан на два года.

Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.