Украинский вратарь сбежал в Белоруссию через реку Тису

Голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы сбежать из Украины и играть в белорусской команде. Об этом сообщает RT.

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По данным телеканала, Шелихов готовился к побегу и для этого тренировался плавать с ластами. Сам футболист не стал раскрывать подробности своего перехода в белорусский клуб, но и прямо не опроверг сообщения о своем побеге через реку Тису.

«Это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают», — сказал Шелихов.

В «Славии-Мозырь» уже официально подтвердили, что футболист стал их игроком.