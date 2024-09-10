Нидерланды и Германия сыграли вничью в Лиге наций

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в Лиге наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:2. У Нидерландов забивали Тейяни Рейндерс (2-я минута) и Дензел Дюмфрис (50-я минута). В составе Германии отличились Дениз Ундав (38-я минута) и Йозуа Киммих (45-я минута).

Нидерланды и Германия играют в группе 3 Лиги А. Вместе с ними там выступают сборные Венгрии и Боснии и Герцеговины. В матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Германия возглавляет группу с 4 очками. На втором месте Нидерланды (4 очка), третья строчка у Боснии и Герцеговины (0 очков), замыкает квартер сборная Венгрии (0 очков).

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы победили Хорватию.