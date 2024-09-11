Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, при каком условии возглавит сборную.

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«Моя цель – добиться успеха в «Фенербахче». Клуб хочет, чтобы я остался здесь надолго. В прошлом у меня были предложения от национальных команд, но я отказывался. Это не та работа, которая меня радовала бы: одна-две игры в месяц, поездки на матчи игроков, ожидание турниров. Сейчас у меня много энергии. Может быть, однажды, когда я буду старым и уставшим, я возглавлю сборную, но этот момент не настал», – приводит слова Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, 61-летний португальский специалист Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.