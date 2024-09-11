Григорян спрогнозировал, кто победит в матче ЦСКА — «Зенит»

Российский тренер Александр Григорян заявил, что петербургский «Зенит» обыграет московский ЦСКА в матче восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас «Зенит» силен как никогда. Думаю, что ЦСКА окажет серьезное сопротивление, но игра будет за «Зенитом», — заявил Григорян.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2), а также одержали две победы в трех матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка страны, уступив тольяттинскому «Акрону» в серии послематчевых пенальти. 14 сентября «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ встретится с московским ЦСКА в столице.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.