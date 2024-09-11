Экс-форвард Франции: пресса вскружила ему голову, он не лидер, я вижу катастрофу

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил выступление нападающего мадридского «Реала» и сборной Килиана Мбаппе в матчах Лиги наций УЕФА.

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«Не вижу в нём сейчас лидерского или капитанского отношения к делу. Я вижу лишь катастрофу, вижу, что парень совершенно отключён от того, что он должен делать. Он не понимает, чего ждут от него фанаты. С самого начала карьеры Мбаппе пресса постоянно восторгалась им. Все считали, что Килиан не по годам взрослый, сильный и рассудительный. Я думаю, что всё это в итоге вскружило ему голову. Мбаппе начал думать, что на поле от него зависит всё, взвалив на себя слишком много», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Напомним, в первых матчах группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции набрала три очка. Подопечные Дидье Дешама проиграли Италии (1:3) и обыграли Бельгию (2:0). На счету Мбаппе в этих матчах нет ни одного результативного действия.