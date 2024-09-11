Орещук: Соболев слабее Дзюбы во всём

Футбольный агент Роман Орещук считает, что новичок «Зенита» Александр Соболев во всём уступает бывшему игроку сине-бело-голубых Артёму Дзюбе. В то же время Орещук подчеркнул, что тренерский штаб «Зенита» наверняка понимает, как использовать Соболева.

© Чемпионат.com